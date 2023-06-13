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لبنان

كرامي: "التوافق الوطني" سيُعلن تأييد فرنجية

Lebanon 24
13-06-2023 | 06:42
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كشف النائب فيصل كرامي أن تكتل "التوافق الوطني" سيعلن تأييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بلقاء التكتل الساعة الخامسة.

وقال كرامي للـ"ال بي سي": "الانقسام في البلد عمودي ولهذا نحن نشدد على الحوار والرئيس نجيب ميقاتي قال لنا ان البلد لا يمكن أن يكمل بهذا الانقسام وسنذهب الى فراغ ما بعد فراغ لا حكومة ولا حاكم ولا قائد جيش".
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وأضاف: "سنلتقي كل الكتل لاقناعها بضرورة الحوار وجلسة الغد هي محطة تعيد نفسها ونحن سنواصل من بعدها العمل الجدي لكسر النمطية والجمود من أجل حوار للتوافق".
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