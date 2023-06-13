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لبنان

العثور على قنبلة بالقرب من منزل النائب نديم الجميّل في الأشرفية (صورة)

Lebanon 24
13-06-2023 | 06:48
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أفاد موقع "الكتائب" عن العثور على قنبلة بالقرب من منزل النائب نديم الجميّل في الأشرفية.
 
 
وفي السياق، قال مصدر أمني للـ"ال بي سي"، أنّ خبيراً أمنيّاً كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل في الأشرفيّة، وقد تبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها.
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إلى ذلك، نشرت الـ"أم تي في" صورة للقنبلة التي عُثر عليها قرب منزل الجميّل في الأشرفيّة.
 
 
وفي أوّل تعليق له، قال النائب نديم الجميّل عبر حسابه على "تويتر":

"على اثر الخبر الذي تتناوله بعض وسائل الاعلام الذي يتناول خبر مفاده العثور على قنبلة بالقرب من منزلي
يهمني التاكيد ان الخبر لا يمت بصلة لي شخصيا وان مكان وجودها خارج نطاق منزلي وتبين انها مجسم قنبلة غير صالحة للتفجير".
 
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