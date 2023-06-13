عبد الله سلم بوصعب نسخة عن اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة

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سلم رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، نسخة عن اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الذي ستتم مناقشته في اللجان المشتركة والذي يتضمن مصادر تمويل متخصصة للتغطية الصحية والدوائية والوقائية الشاملة مع ادارة عصرية باشراف وزارة الصحة، مع الاخذ في الاعتبار عدم قدرة الدولة عبر موازنتها من تأمين الحد الادنى من الامن الصحي والدوائي للمواطن.ورحب بو صعب بالاقتراح مع وعد بدراسته والعمل على التسريع في مناقشته في مجلس النواب .