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لبنان
بوحبيب التقى سفيرة منظمة فرسان مالطا في زيارة بروتوكولية
Lebanon 24
13-06-2023
|
08:02
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة منظمة فرسان مالطا المعتمدة في لبنان ماريا كورتيزي يرافقها مستشار السفارة فرانسوا ابي صعب في زيارة بروتوكولية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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