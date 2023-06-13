بوحبيب التقى سفيرة منظمة فرسان مالطا في زيارة بروتوكولية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة منظمة فرسان مالطا المعتمدة في لبنان ماريا كورتيزي يرافقها مستشار السفارة فرانسوا ابي صعب في زيارة بروتوكولية.

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