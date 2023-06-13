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لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:25
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 دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة،  الادارة والعدل ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية،  الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، والتربية والتعليم العالي والثقافة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15 حزيران 2023 وذلك لدرس جدول اعمال التالي :
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- اقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب ، سجيع عطية، علي حسن خليل،  جهاد الصمد وبلال عبد الله .

 - متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
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