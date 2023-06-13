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لبنان

الاسمر اطلع من متقاعدي الضمان على معاناتهم في موضوع الاستشفاء

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:37
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التقى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر في مكتبه، وفدا من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حضور رئيس نقابة موظفي الضمان حسن حوماني، وعرضوا عليه "ما يعانيه متقاعدو الضمان من مصاعب في موضوع الاستشفاء، في ظل الأزمة المصرفية المالية الدولاراتية الضاربة في البلاد.  وقد بات المتقاعد عاجزا عن دخول المستشفى لأصغر عملية جراحية او طارئ استشفائي، والكثيرون منهم ينامون على أوجاعهم لقصر يدهم ويد اولادهم، وبعضهم اصبح  وحيدا مع زوجته وشيخوختهما".
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واكد الاسمر "تفهم قضيتهم"، ووعد مع رئيس النقابة حوماني "بطرح الموضوع ومعالجته في مجلس ادارة الضمان ومع المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي لتأمين  آلية تنصف استشفاء  المتقاعدين، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الضمان الإجتماعي"، مشيرا الى "أن التواصل يبقى مع النقابة للوصول الى خواتيم مرضية."
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