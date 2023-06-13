قائدٌ عسكريّ إسرائيليّ يتحدّث عن "حرب كاملة" مع لبنان: سنُفاجئ "حزب الله"

قال العقيد نمرود تسيبولسكي، قائد اللواء 282 للمدفعية في الجيش الإسرائيلي المسمى "لواء النار"، إنّ "بلاده تستعد لحرب متعددة الجبهات، وسيكون التركيز على الأرجح على الحدود الشمالية التي تشمل سوريا ولبنان".

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وأضاف تسيبولسكي: "في الأسبوعين الماضيين أجرينا تدريبا يحاكي حربا على الحدود الشمالية، وكجزء من هذا التمرين نحاكي كافة أنواع التهديدات التي قد نواجهها في حالة وقوع حرب حقيقية".

وقال قائد "لواء النار": "نحن جاهزون، استعدادنا هو لحرب كاملة وعلى هذا الأساس نحن نتدرب، نحن نستعد في حال وقوع شيء ما وخاصة في الحدود الشمالية".

وحول الاستعدادات الإسرائيلية، قال تسيبولسكي: "نعرف أن المعركة القادمة ستكون على الأرجح متعددة الجبهات، ونحن مستعدون للقتال على جبهات متعددة ولكل السيناريوهات من أجل الفوز بالمعركة"، وأردف: "إذا أقدم حزب الله على اختبارنا فإنه سيتفاجأ".

وقال: "صحيح أن المدفعية فقدت بعضا من دورها في السنوات الأخيرة، ولكن يوجد في لبنان مناطق مفتوحة حيث يمكن أن يكون للمدفعية قوة فريدة جدًا ومهمة جدًا لقوات الجيش الإسرائيلي ونحن نتدرب ونتجهز لهذا الأمر".

وأضاف: "في حالة التصعيد ستكون المدفعية قريبة جدًا من القوات المناورة، وستكون جزء لا يتجزأ من القوات كما كانت في كل حرب في الماضي".

وتحدث القائد العسكري الإسرائيلي عن أن مقر قيادته يضم عناصر من الاستخبارات وسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك انطلاقا من حقيقة أن عمليات سلاح المدفعية تعتمد بشكل كبير على المعلومات الاستخبارية والصور الجوية والسلاح الدقيق.

وتابع: "لن نسمح بأن تطلق صواريخ على "تل أبيب"، لن نسمح بذلك".

ولم يجب القائد العسكري الإسرائيلي لدى سؤاله عن حقيقة وجود صواريخ دقيقة الإصابة لدى "حزب الله"، واكتفى بقوله: "نحن قادرون على مواجهة أي تهديدات يمكن لحزب الله أو أي طرف آخر أن يوجهها ضدنا". (سبوتنيك)