Advertisement

لبنان

قائدٌ عسكريّ إسرائيليّ يتحدّث عن "حرب كاملة" مع لبنان: سنُفاجئ "حزب الله"

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1077107-638222678070261327.jpg
Doc-P-1077107-638222678070261327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال العقيد نمرود تسيبولسكي، قائد اللواء 282 للمدفعية في الجيش الإسرائيلي المسمى "لواء النار"، إنّ "بلاده تستعد لحرب متعددة الجبهات، وسيكون التركيز على الأرجح على الحدود الشمالية التي تشمل سوريا ولبنان".
Advertisement
وأضاف تسيبولسكي: "في الأسبوعين الماضيين أجرينا تدريبا يحاكي حربا على الحدود الشمالية، وكجزء من هذا التمرين نحاكي كافة أنواع التهديدات التي قد نواجهها في حالة وقوع حرب حقيقية".
وقال قائد "لواء النار": "نحن جاهزون، استعدادنا هو لحرب كاملة وعلى هذا الأساس نحن نتدرب، نحن نستعد في حال وقوع شيء ما وخاصة في الحدود الشمالية".
وحول الاستعدادات الإسرائيلية، قال تسيبولسكي: "نعرف أن المعركة القادمة ستكون على الأرجح متعددة الجبهات، ونحن مستعدون للقتال على جبهات متعددة ولكل السيناريوهات من أجل الفوز بالمعركة"، وأردف: "إذا أقدم حزب الله على اختبارنا فإنه سيتفاجأ".
وقال: "صحيح أن المدفعية فقدت بعضا من دورها في السنوات الأخيرة، ولكن يوجد في لبنان مناطق مفتوحة حيث يمكن أن يكون للمدفعية قوة فريدة جدًا ومهمة جدًا لقوات الجيش الإسرائيلي ونحن نتدرب ونتجهز لهذا الأمر".
وأضاف: "في حالة التصعيد ستكون المدفعية قريبة جدًا من القوات المناورة، وستكون جزء لا يتجزأ من القوات كما كانت في كل حرب في الماضي".
وتحدث القائد العسكري الإسرائيلي عن أن مقر قيادته يضم عناصر من الاستخبارات وسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك انطلاقا من حقيقة أن عمليات سلاح المدفعية تعتمد بشكل كبير على المعلومات الاستخبارية والصور الجوية والسلاح الدقيق.
وتابع: "لن نسمح بأن تطلق صواريخ على "تل أبيب"، لن نسمح بذلك".
ولم يجب القائد العسكري الإسرائيلي لدى سؤاله عن حقيقة وجود صواريخ دقيقة الإصابة لدى "حزب الله"، واكتفى بقوله: "نحن قادرون على مواجهة أي تهديدات يمكن لحزب الله أو أي طرف آخر أن يوجهها ضدنا". (سبوتنيك)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2023-06-13
06:30 | 2023-06-13
04:30 | 2023-06-13
05:00 | 2023-06-13
10:21 | 2023-06-13
10:17 | 2023-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website