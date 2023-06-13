في الجنوب... سرق مبلغًا ماليًّا من محلّ جاره

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تعرّض محل أحد المواطنين في بلدة الغازية الجنوبية المعدّ لبيع الخرضوات والأدوات الكهربائية الصّناعية للسّرقة، وقُدّرت المسروقات بقيمة ألف دولارٍ أميركي.وبنتيجة المتابعة الفوريَّة من قبل دوريَّة من المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد المشتبه فيه، ويدعى:ن. ع. ق. (من مواليد عام 1977، فلسطيني الجنسية)الذي يملك محلاً إلى جانب المحلّ الذي تعرّض للسّرقة، ولكنه لم يتواجد في المحلّة بعد حصول السّرقة.من خلال الاستقصاءات والتحريّات تمّ تحديد مكان وجوده، وبمداهمة خاطفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من توقيفه بالتاريخ ذاته، وجرى تسليمه إلى فصيلة مغدوشة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم في أوقاتٍ سابقة على سرقة المحل على مراحل عدّة، وقدّرت قيمة المسروقات الاجمالية بـ /13000/ دولار أميركي.