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لبنان

"التنمية والتحرير" تحذر: للتحلي بالمسؤولية الوطنية في مقاربة هذا الإستحقاق

Lebanon 24
13-06-2023 | 09:14
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل رئيس المجلس وفد تكتل "التوافق الوطني"الذي ضم النواب: فيصل كرامي ، حسن مراد ، عدنان طرابلسي ، محمد يحيى وطه ناجي.
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 ثم رأس رئيس المجلس اجتماعا لكتلة "التنمية والتحرير"، خصص لتحديد موقف نواب الكتلة الذي سوف يتخذ خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد فضلا عن عدد من القضايا الراهنة.
 
وبعد الاجتماع تلا النائب ايوب حميد البيان الصادر عن الكتلة:
 
"أولا : ترفض الكتله بشدة محاولات البعض تحويل هذا الإستحقاق الدستوري الى متراس لإستحضار مصطلحات العزل والتخوين، والكتلة تحذر من مخاطر محاولات البعض اليائسة  لتحويل هذا الإستحقاق الدستوري والديموقراطي والبرلماني الى محطة للتخندق خلف محاور الإنقسام المذهبي والطائفي البغيضين من خلال إحياء مصطلحات العزل لهذا المكون أو التخوين لمكون اخر.
 
إن الكتلة تهيب بجميع القوى السياسية والكتل البرلمانية والزملاء النواب والإعلام بوجوب التحلي بالمسؤولية الوطنية في مقاربة هذا  الإستحقاق وسواه من الاستحقاقات الاخرى .
 
ثانيا : تجدد الكتلة مطالبتها حكومة تصريف الاعمال وكذلك السادة النواب الى ضرورة التعاون لإنجاز التشريعات الضرورية لجهه فتح الإعتمادات المالية اللازمة لتأمين المخصصات والحوافز المالية لموظفي القطاع العام والاسلاك العسكريه والامنية والمتقاعدين والمتعاقدين، اذ لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحويل لقمة عيش هذه الشريحة من اللبنانيين التي على عاتقها تقع مسؤولية حفظ الامن وديمومة عمل الادارة العامه الى رهينة او ضحية لتصفية الحسابات السياسية او لفرض وقائع ضاغطة على هذا الطرف السياسي او ذاك .
 
 ثالثا : تنوه الكتلة بالوقفة البطولية والشجاعة التي يسطرها الصامدون من أبناء قرى العرقوب والقرى الحدودية دفاعا عن تراب وطنهم وارضهم المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وفي هذا الاطار تدعو الكتلة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته حيال كبح جماح العدوانية الاسرائيلية المتمادية بانتهاك سيادة لبنان واستمرارها في خرق مندرجات القرار 1701".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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