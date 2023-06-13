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لبنان

إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا يوم غدّ

Lebanon 24
13-06-2023 | 10:17
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

سيُعقَد في الساعة 11،00 من يوم الأربعاء 14/06/2023 جلسة عامّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة في مجلس النواب.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من الساعة 06،00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
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يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.
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