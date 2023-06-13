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لبنان
أديب استقبل السيد علي فضل الله وبحثا في عدد من القضايا
Lebanon 24
13-06-2023
|
09:20
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استقبل سفير لبنان في برلين د. مصطفى اديب سماحة العلامة السيد علي فضل الله في مقر السفارة اللبنانية في برلين بحضور نائب السفير اللبناني د. حمزة جمّول حيث تم التداول في عدد من القضايا التي تختص بالجالية اللبنانية والعربية والإسلامية في المانيا.
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اشاد سماحة العلامة السيد فضل الله بالدور الإيجابي الذي تقوم به سفارة لبنان في برلين ولاسيما في تعزيز التواصل والعلاقة بين أبناء الجالية اللبنانية والبلد المضيف بالاضافة الى انفتاحهم على الجاليات الأخرى وكانت فرصة لاطلاع الفريق الدبلوماسي اللبناني في المانيا على جهود جمعيات المبرات الخيرية في المانيا وفي كل انحاء العالم.
اتت هذه الزيارة في اطار الجولة الاوروبية التي قام بها سماحة العلامة السيد علي فضل الله الى عدة دول اوروبية منها المانيا. (الوكالة الوطنية)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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