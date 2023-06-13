عشية جلسة الغد.. موقفٌ فرنسي جديد ولقاءٌ مرتقب بين ماكرون وبن سلمان

أكدت المتحدثة باسم الخارجية آن كلير لوجاندر أن فرنسا تدعو الجميع إلى أخذ تاريخ الإستحقاق الرئاسي بجدية مع ضرورة أن يشكل مناسبة للخروج من الأزمة، كاشفةً أن الوزيرة كاترين كولونا ستستقبل الجمعة المقبل الموفد الشخصي جان ايف لودريان في الخارجية، للبحث في حصيلة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين.

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في سياق متصل، أعلنت مصادر الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الجمعة المقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، ومن المتوقع أن يكون الوضع اللبناني بين المواضيع المدرجة في المباحثات.