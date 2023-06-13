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لبنان

بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن اليوم؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 12:40
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صدر عن مصرف لبنان، ما يلي: 

"بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /141,000,000/$ مئة وواحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص". 

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