بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن اليوم؟

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صدر عن مصرف لبنان، ما يلي:"بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /141,000,000/$ مئة وواحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".