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لبنان

عملية خطف في البقاع.. معلومات تكشفُ تفاصيلها

Lebanon 24
13-06-2023 | 13:30
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أقدم مجهولون، يوم أمس، على خطف شاب لبناني من آل زعيتر مع سائقه (سوري الجنسية)، وذلك حينما كانا يستقلان سيارة من نوع "تويوتا كامري" في البقاع.
 
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تم ترك الشاب من آل زعيتر في محلة حوشباي بالقرب من العقيدية، فيما بقي مصير السوري مجهولاً.
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وأشارت مصادر أمنيّة إلى أنه من المرجح أن تكون عملية الخطف قد حصلت على خلفية خلافات مالية وسط ترجيحات أن يكون هدف الخاطفين هو الإستيلاء على أموالٍ كان ينقلها الشاب من آل زعيتر إلى والده.
 
مع هذا، فقد لفتت المعلومات إلى أن هناك شبهات تحوم حول السوري المخطوف، إذ رجّحت بعض الروايات أن يكون على صلة بالخاطفين.
 
واليوم، عُثر على سيارة "التويوتا" على طريق عام بعلبك - بريتال، وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة. 
 
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