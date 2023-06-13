تطوّر جديد في ملف أحداث خلدة.. هذا ما تقرّر

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حدّدت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي جلسة لإعادة محاكمة 9 موقوفين في ملف "أحداث خلدة" في 25 أيلول المقبل، وذلك بعد أن نقضت الأحكام الصادرة في حقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، على أن يتم خلال الجلسة المحدّدة إعادة استجواب الموقوفين الـ9 من جديد والاستماع الى طلبات جهة الدفاع عنهم.يٌشار الى أن الأحكام القضائية في هذا الملف كانت صدرت عن المحكمة العسكرية في حق 36 مدعى عليهم فجر 19 نيسان الماضي، وتراوحت بين البراءة وعقوبة الإعدام.