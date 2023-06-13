خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة لبنانية.. إكتشفوا ما تشتريه لكم الآن

قد تكون ورقة الـ100 ألف ليرة هي الأكثر تداولاً بين اللبنانيين اليوم نظراً لأنَّ كلفة المشتريات الباهظة تحتاجُ إلى عددٍ كبير وطائلٍ من تلك الورقة النقديّة.. وهنا، يُطرح السؤال: ماذا تشتري لنا الـ100 ألف في ظلّ سعر دولار يناهز اليوم 93000 ليرة لبنانية؟

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في ما يلي 4 سلعٍ بسيطة وعادية يمكن أن يحصل عليها المواطن بـ100 ألف، وهي على النحو التالي:



1- "علبة حمّص صغيرة"



في السابق، كان سعرُ علبة الحمص يصل إلى 1000 ليرة لبنانية، أما اليوم فقد بات بعض المتاجر يبيعها بـ100 ألف ليرة، أي بنحو 1 دولار تقريباً.



2- 100 غرام من "البزر"



قبل الأزمة المالية التي بدأت في لبنان عام 2019، كان المواطن يتردّد إلى "الدكان" لشراء أوقية من البزر، وكان ثمنها لا يتجاوز الـ3 آلاف ليرة لبنانية. أما اليوم، فإن سعر الـ100 غرام من البزر يتحدّد بنحو 100 ألف ليرة.



3- "تنكة البيبسي"



تختلف أسعار المشروبات الغازية بين مطعمٍ وآخر في لبنان، لكن أغلب تلك الأماكن تُحدّد ثمن "تنكة المشروب" بنحو دولار، فيما البعضُ الآخر يسعرها بـ100 ألف ليرة حالياً. أما في السابق، فكان ثمن "تنكة البيبسي" بـ1000 ليرة لبنانية.



4- 111 غراماً من اللحم