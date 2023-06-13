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لبنان

في بيان.. أحد النواب يُحذّر من "كلام فتنويّ مُختلق"

Lebanon 24
13-06-2023 | 15:08
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استغرب النائب بلال الحشيمي "استخدام البعض لعبة المظلومية والتلطي وراء المخاوف الوجودية لتنفيذ مآربه وتكريس مفهوم التهجير الملفق كحجة لتحقيق مكاسب سياسية". 

وفي بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، إستنكر الحشيمي "اتهام البعض لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة بأنها كانت تنوي تهجير أهل الجنوب إلى جنوب العراق"، معتبراً أن "هذا الكلام المختلق فتنويٌّ وفي غاية الخطورة وهو يجافي الحقائق الفعلية الراسخة التي تمت على أرض الواقع".
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ورأى أن "الافتراء على السنة في لبنان والطعن بحفاظهم على الشراكة الوطنية يهدف إلى توجيه رسالة مبطنة للمسيحيين بذريعة وهم التهجير وإخافتهم من فكرة التوافق والتحالف مع السنة"، وأضاف: "هذه المواقف تكشف أسباب استماتة هؤلاء لوصول مرشحهم إلى سدة الرئاسة".
 
وفي الختام، جدّد الحشيمي دعوته النواب السنّة "إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما يحصل عبر التصويت للمرشح جهاد أزعور وتفويت الفرصة على الآخرين".
 
 
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