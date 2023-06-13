في بيان.. أحد النواب يُحذّر من "كلام فتنويّ مُختلق"

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وفي بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، إستنكر الحشيمي "اتهام البعض لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة بأنها كانت تنوي تهجير أهل الجنوب إلى جنوب العراق"، معتبراً أن "هذا الكلام المختلق فتنويٌّ وفي غاية الخطورة وهو يجافي الحقائق الفعلية الراسخة التي تمت على أرض الواقع".ورأى أن "الافتراء على السنة في لبنان والطعن بحفاظهم على الشراكة الوطنية يهدف إلى توجيه رسالة مبطنة للمسيحيين بذريعة وهم التهجير وإخافتهم من فكرة التوافق والتحالف مع السنة"، وأضاف: "هذه المواقف تكشف أسباب استماتة هؤلاء لوصول مرشحهم إلى سدة الرئاسة".