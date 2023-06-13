مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!

كشفت معلومات جديدة لـ"لبنان24" تفاصيل إضافية عن الإجتماع الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد برئيس الجمهورية السابق ميشال عون الأسبوع الماضي في دمشق، وتقولُ المصادر إنّ الأسد لم يكن على معرفةٍ أو دراية بشخصية الوزير السابق زياد بارود الذي طرح عون إسمه خلال اللقاء بصفتهِ مرشّح "التيار الوطني الحر" الحقيقي لرئاسة الجمهورية.

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وأكدت المصادر الكلام الذي قيل عن أنّ عون كشف أمام الأسد أنّ الوزير السابق جهاد أزعور ليس مرشح "التيار" للرئاسة وأن طرحه يأتي في سياق قطع الطريق على المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، وتضيف: "هنا، سأل الأسد عون: من هو مرشحكم الحقيقي فإذاً؟ فأجاب الأخير بالقول: زياد بارود". وأكدت المصادر الكلام الذي قيل عن أنّ عون كشف أمام الأسد أنّ الوزير السابق جهاد أزعور ليس مرشح "التيار" للرئاسة وأن طرحه يأتي في سياق قطع الطريق على المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، وتضيف: "هنا، سأل الأسد عون: من هو مرشحكم الحقيقي فإذاً؟ فأجاب الأخير بالقول: زياد بارود".

وتردف المصادر: "بعد جواب عون المذكور، سأل الأسد: ومن يكون زياد بارود؟ عندها، قال عون إن الأخير هو الذي كان وزيراً للداخلية في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.. هنا، ردّ الأسد بالتساؤل: هل يعني ذلك أن بارود هو تابعٌ للرئيس السابق؟ عند هذا الكلام، توقف عون وأجاب: "لا".. وبعد ذلك، عقّب الأسد قائلاً: "سليمان فرنجية صديق سوريا وصديقنا منذ أكثر من 40 عاماً، وأنصحكم بلقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. خلال فترة عهدكم إجتمعتُ مع نصرالله أكثر من 4 مرات وكان يتكلّم عنك شخصياً بإيجابية وهو يُحبّك".

وبحسب المصادر، فقد أكمل الأسد قائلاً: "سوريا لن تتدخل في الإنتخابات الرئاسية، وقد سألني الأمير محمد بن سلمان عن الإستحقاق الرئاسي في لبنان وأكدت له موقفنا بعدم التدخل".



مع هذا، فقد سأل الرئيس السوري عون عن سببه موقفه الحاد تجاه فرنجية، فأجاب الرئيس السابق: "لأنه وقف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضدنا، والأخير هو من أفشل عهدنا على مدى 6 سنوات".