"نائب تغييري" جديد ينضمّ إلى المؤيدين لأزعور.. من هو؟

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أعلن النائب "التغييري" إبراهيم منيمنة، اليوم الثلاثاء، أنه سيُصوّت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم غدٍ الأربعاء.وفي تصريحٍ له نشره عبر حسابه على "تويتر"، قال منيمنة: "نتجرّع سم جهاد أزعور، وبعد الأربعاء لنا كلامٌ آخر ومبادرة أخرى".