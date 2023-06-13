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لبنان

"نائب تغييري" جديد ينضمّ إلى المؤيدين لأزعور.. من هو؟

Lebanon 24
13-06-2023 | 16:26
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أعلن النائب "التغييري" إبراهيم منيمنة، اليوم الثلاثاء، أنه سيُصوّت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم غدٍ الأربعاء.
وفي تصريحٍ له نشره عبر حسابه على "تويتر"، قال منيمنة: "نتجرّع سم جهاد أزعور، وبعد الأربعاء لنا كلامٌ آخر ومبادرة أخرى". 
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