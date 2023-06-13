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لبنان

مسؤولة أميركية تتصل ببري.. وهذا ما قالته عن "إنتخابات الرئاسة"

Lebanon 24
13-06-2023 | 16:35
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أعلنت مستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أنها أجرت اتصالاً هاتفياً "بنّاءً" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية وسن تشريعات تسهل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. 
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وأضافت نولاند في تغريدة عبر "تويتر": نقدر التزام بري بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات انتخابية مفتوحة، طالما أن الأمر يتطلب إنجاز المهمة.
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