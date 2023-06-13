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لبنان

العسيري: على الرئيس الجديد في لبنان أن يحظى بقبول داخليّ وخارجيّ

Lebanon 24
13-06-2023 | 16:44
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أكد السفير السعودي السّابق في لبنان علي عواض العسيري أنّ المملكة العربيّة السعودية تركت القرار للبنانيين في ملف إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وقال: "ما سيحدث غداً في جلسة إنتخاب الرئيس يجب أن يُترك للبنانيين، وآمل أن تسلك الديمقراطية مسارها في البلاد ويُبارك اللبنانيون للفائز". 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، قال العسيري: "أنا لا أعترض على أي شخص بل أعترض على المسيرة التي يسلكها السياسون اللبنانيون خلافاً للمسار المتخذ في المنطقة، والرئيس الجديد  للبنان يجب أن يكون مقبولاً من الداخل والخارج معاً".
واعتبر العسيري أن "الخارج يشكل شماعة تعلّق عليها القوى السياسية في لبنان أخطاءها"، مؤكداً أنّ "المسؤولية تقع على عاتق الداخل"، وقال: "اتركوا عادة انتظار المملكة أو غيرها".
ورأى السفير السابق أن "علاقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع حزب الله كانت مُضرة للبنان"، مشيراً إلى أن "لبنان كان في عزلة تامة" خلال سنوات عهد الرئيس السابق ميشال عون، وقال: "يجب ألا يفوت لبنان الفرص المتاحة في المنطقة وعليه أن يبدأ بإجراء مصالحة سياسية بين القوى الوطنية".

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