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لبنان
مفاجآت تصويتية
Lebanon 24
13-06-2023
|
18:00
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يجزم قطب نيابي بأن مفاجآت تصويتية ستكون لصالح مرشحه، مكتفياً بالدعوة الى انتظار النتائج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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