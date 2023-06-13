مجلس الوزراء اقر ورقة النزوح السوري وتعيين محامي الدولة.. ميقاتي:مصرون على العمل لمعالجة الملفات الاساسية

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عكست كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بالامس اصرارا " على المضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة،ضمن الامكانات المتاحة"، في مقابل تشاؤم بامكان حصول تغيير في المشهد الرئاسي.وقال ميقاتي في بداية الجلسة : تنعقد جلستنا في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية.اضاف: المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية.أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة،ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة،وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته. في المقابل، فاننا نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله.وقال : موضوع الترقيات العسكرية والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي وتابع: بموجب قانون الدفاع الوطني فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل.وكان مجلس الوزراء اقر ورقة لبنان الى مؤتمر بروكسل للنزوح السوري، والعقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الاوكرانية انا كاساكوفا.وذكرت «اللواء» ان الوزير عصام شرف الدين سيغادر الى دمشق نهاية الاسبوع للتحضير لزيارة الوفد الوزاري بعد عودة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من مؤتمر بروكسيل. وهو كوزير مهجرين تقدم بمطالعة لورقة التفاهم مع الجانب السوري التي تم انجازها في شهر آب من سنة ٢٠٢٢، كما تمت مناقشة الورقة خلال الجلسة وإجراء بعد التعديلات عليها بناء لإقتراحات الوزراء واضافة ٣ بنود جديدة سيناقشها شرف الدين مع الجانب السوري.وكتبت" الاخبار": تحدّث وزير المهجرين عصام شرف الدين عن 3 بنود إضافية سيطرحها أمام الجانب السوري خلال زيارة سيقوم بها إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، تتضمن «البت بمكتومي القيد أي الولادات الجديدة غير المسجّلة، تقليص خدمة العلم للنازحين الذين تفوق أعمارهم الـ25 عاماً، اعتماد مبدأ الترحيل الآمن بدل العودة الطوعية». زيارة شرف الدين ستتبعها زيارة وفد وزاري رسمي مكلّف من الحكومة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المهجرين والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون للوفد أيضاً التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. من جهة أخرى، قرّر المجلس «التأكيد على موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية ولا سيما القرار 2254 بالتنسيق مع سوريا». وتم تكليف بو حبيب إبلاغ موقف الحكومة إلى المشاركين في مؤتمر بروكسل، والتزامه بما ورد في ورقة العمل التي نوقشت خلال الجلسة.