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لبنان

خناقة بين وزيري الاقتصاد والسياحة.. نصار لسلام: "خيي مش متل خيك"

Lebanon 24
13-06-2023 | 22:47
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كتبت" الاخبار": نشب خلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير السياحة وليد نصار على خلفية تفويض مجلس الوزراء لوزير السياحة في جلسة سابقة بتسمية الجهاز الإداري المشارك في معرض «إكسبو قطر»، في حين كانت هذه المهمة من اختصاص وزارة الاقتصاد. وهو ما اعتبره سلام تعدّياً على صلاحياته. وخلال الجلسة الحكومية أمس أخذ نصّار الكلام للحديث عن الأمر وعن خبرته في تنظيم المؤتمرات، مشيراً إلى أن سلام أسرّ الى بعض الوزراء بأن وزير السياحة يريد وضع يده على المؤتمر ليتسنّى له تسليم التنظيم لشقيقه الذي يملك شركة تعمل في هذا المجال. وتوجّه إلى وزير الاقتصاد بنبرة مرتفعة قائلاً: «خيي مش متل خيك وما بيشتغل بلبنان ولا معينه مستشار متل خيك وبسلمه ملفات ومشاريع»، وطلب إليه تقديم الاعتذار. ولمّا رفض سلام ذلك صرخ نصار مجدداً: «بدك تعمل رئيس حكومة بتعمل عكل اللبنانيين بس مش عليي»، فأجابه سلام بوقف «البهورة»، قائلاً: «بعمل رئيس عليك وعلى لي أكبر منك».
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