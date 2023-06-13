24
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حكم بريطاني بالتعويض على متضرّرين من انفجار المرفأ: بداية الخيط لتحقيق العدالة
Lebanon 24
13-06-2023
|
22:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية في لندن أمس حكماً ضدّ شركة SAVARO Ltd (البريطانية التي نقلت النيترات الى لبنان)، لمصلحة بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ وضحية حية، ما أعاد قضية التحقيق في المرفأ الى الواجهة مجدّداً في ظلّ السعي الى طمس الجريمة. هذا الحكم المدني الذي قضى بالتعويض بمبلغ 103 آلاف جنيه استرليني مع الفوائد البالغة 3000 جنيه لكل متضرر، يعتبر الأول الذي يصدر في قضية ثالث أكبر انفجار في العالم وقع في 4 آب 2020 وأدى الى مقتل أكثر من 200 شخص. وهذا الحكم بمثابة "بداية الخيط في مسار تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا وذويهم"، كما أوضح وزير العمل السابق المحامي كميل أبو سليمان لـ"نداء الوطن"، وهو الذي قاد فريق عمل مكتب Dechert LLP خلال هذه المحاكمة. وللتذكير لم يتقاضَ المكتب أو المحامون اللبنانيون من مكتب الإدعاء والخبراء اللبنانيون أي أتعاب في هذه القضية. واشار أبو سليمان الى أن "المحكمة البريطانية طبّقت القانون اللبناني في الاساس، ووفرت هذه القضية معلومات قد تساعد التحقيق عندما يستأنف داخلياً او خارجياً".الدعوى التي أقيمت مدنية رفعها 4 مدّعين فقط، لذلك أقرّ التعويض لهؤلاء، وقضى بتحميل شركة SAVARO Ltd الإنكليزية التي أدخلت النيترات الى لبنان عام 2014 وتركته في المرفأ، الأضرار الناجمة عن الإنفجار، لكن تقاضي تلك التعويضات التي أقرّت رهن بتنفيذ الحكم.وأوضح أبو سليمان أن "تنفيذ الحكم هو مرحلة منفصلة وصعبة التحقيق في ظلّ عدم وجود أصول وأملاك للشركة التي صدر حكم التعويض بحقّها، وكنّا على علم بذلك الأمر، ولكن أردنا أن تكون تلك الدعوى بداية مسار العدالة". أما المدّعون في القضية الذين صدر الحكم لمصلحتهم، فهم كما وردت أسماؤهم في صحيفة The national news: ايلي ملاّحي: (والد رالف ملاّحي أحد رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم).بول نجّار وتريسي عوض اللذان خسرا ابنتهما ألكسندرا نجّار (3 سنوات). الجريحة إنعام الكيّال التي حصلت على التعويض الأكبر وهو 525 ألف جنيه استرليني لتغطية نفقاتها الطبّية المستقبلية وخسارة الأرباح والأضرار المعنوية اذ فقدت النظر في إحدى عينيها. والمدّعية الرابعة نقابة المحامين التي لم تطالب بتعويض. وفي حال تنفيذ الحكم الصعب التحقّق، يمكن للمتضررين الآخرين من انفجار المرفأ أن يبنوا على تلك الدعوى للمطالبة بدورهم بتعويضات لهم. فهل يسلك الحكم مسار التنفيذ أم يكون فاتحة للتحقيق مجدّداً في معالم جريمة أراد مرتكبوها اعتبارها حادث "قضاء وقدر"؟
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-06-14
جلسة "المنازلة" اليوم مؤشرّ لمأزق سياسي عميق
00:53 | 2023-06-14
ساحة النجمة تستعد... مواقف متعددة ومتضاربة قبل الجلسة الرئاسية
02:15 | 2023-06-14
إتصالٌ يؤكد: لا عقوبات ضدّ بري!
01:51 | 2023-06-14
هذه هي ورقة العمل لتنظيم ملف النازحين السوريين كما اقرتها الحكومة بالامس
01:45 | 2023-06-14
التصويت "لمرة واحدة"
01:30 | 2023-06-14
حول جلسة اليوم... 6 نواب يصدرون بياناً
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 09:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 09:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 09:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact