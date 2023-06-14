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لبنان

مرجع كنسيّ: الانتخابات الرئاسية لن تحصل قبل تحقيق هذا الأمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2023 | 01:15
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أشار مرجع كنسيّ  الى ان جلسة اليوم الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون كسابقاتها من الجلسات الانتخابية".
وقال" تمر الانتخابات الرئاسية اللبنانية في واقعٍ معقدٍ جداً، ومن الصعب الوصول الى انتخاب رئيس في المدى المنظور، وحقيقة الأمر ان الجميع ينتظر تحديد طبيعة العلاقة الجديدة التي تُرسم معالمها بين السعودية وسوريا، والاتفاق الذي سينتج عنها على صعيد الملف اللبناني، والمقاربة التي ستحملها هذه العلاقة المتجددة للرئاسة اللبنانية".
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واعتبر المرجع عينه انه "من غير المُستبعد الحديث عن نظام جديد للبنان او بالحدّ الادنى تطوير النظام القائم، لاسيما لجهة المهل الدستورية وتطبيق اللامركزية الادارية".

لبنان

خاص

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