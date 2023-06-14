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لبنان

حزب الله "لا يفتح" الابواب

Lebanon 24
14-06-2023 | 01:30
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يبدو ان حزب الله بدأ مرحلة الرد على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، اذ بات المقربون منه، من اعلاميين وسياسيين، يؤكدون ان "تفاهم مار مخايل" انتهى ولم يعد له اي وجود بسبب سلوك باسيل.
وفي الوقت الذي يجهد فيه باسيل من اجل تأكيد تمسكه بالتحالف رغم وضعه السيء، حسب تعبير مقرّب من حزب الله، فان الحزب يقابل ايجابية باسيل ببرودة ولا يبدو انه يريد ان يفتح اي باب للحوار حاليا.
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وبحسب المصادر " فان حزب الله يعتبر ان رئيس "التيار" تعامل معه كخصم سياسي خلال الاسابيع الماضية ولم يترك مجالا للتواصل الودي اقله في المرحلة الحالية".

لبنان

خاص

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