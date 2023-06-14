التصويت "لمرة واحدة"

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قالت مصادر مطلعة إن عددا لا بأس به من النواب المستقلين والتغييريين اعطوا وعدا بالتصويت للوزير السابق جهاد ازعور لمرة واحدة فقط لا غير، وهذا يعني ان موقفهم سيتغير في الجلسات المقبلة.وبحسب المصادر فإن موقف هؤلاء جاء بعد ان طُلب منهم اعطاء ازعور فرصة للوصول الى ٦٥ صوتا في الجلسة الاولى من اجل تغيير التوازنات الرئاسية في مواجهة "حزب الله".وترى المصادر ان هؤلاء النواب وافقوا على اعطاء هذه الفرصة كي لا يتحملوا مسؤولية الفشل، لكن عدم وصول ازعور الى عتبة الـ ٦٥ صوتا سيعني انهم لن يصوتوا له مرة جديدة، على اعتبار انه حصل على فرصته ولا امل بفوزه بالمعركة".