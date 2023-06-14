إتصالٌ يؤكد: لا عقوبات ضدّ بري!

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كان لافتاً جداً الإتصال الذي أجرته مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند برئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي تطرق إلى الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية وسن تشريعات تسهل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.مصادر سياسية في محور "قوى 8 آذار" وصفت الأمر الذي حصل بـ"اللافت"، وأشارت إلى أنّ الأميركيين لا يمكنهم "كسر الجرّة" مع بري في لبنان، وأضافت: "يبدو أن التهديد بالعقوبات لم ينفع، فحصل التراجع عنها في النهاية وجاء الإتصال الأميركي ببري لينفي أي خطوة ضدّ الأخير".وختمت المصادر: "الآن وبعد الذي حصل.. يجب أن نسأل خصوم بري عن موقفهم مما جرى.. هل ما زالوا يؤيدون العقوبات ضدّه؟"