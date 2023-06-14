لهذا السبب توتّر الخطاب بينهما

تتّهم أوساط مقرّبة من مرشح رئاسي وزيراً سابقاً، من بين الأسماء المطروحة كخيار ثالث، بأنّه "عمد الى التحريض ضده في لقاءات له في دولة أوروبية على اعتبار أنه "مرشح المنظومة"، وهو الأمر الذي أدّى الى توتير الخطاب بينهما".

Advertisement