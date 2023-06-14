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لبنان

لهذا السبب توتّر الخطاب بينهما

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2023 | 02:45
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تتّهم أوساط مقرّبة من مرشح رئاسي وزيراً سابقاً، من بين الأسماء المطروحة كخيار ثالث، بأنّه "عمد الى التحريض ضده في لقاءات له في دولة أوروبية على اعتبار أنه "مرشح المنظومة"، وهو الأمر الذي أدّى الى توتير الخطاب بينهما".
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المصدر: لبنان 24
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