النواب يتوافدون الى ساحة النجمة... مواقف متناقضة قبيل انعقاد الجلسة

تستعد ساحة النجمة اليوم الاربعاء لاستقبال النواب من مختلف الكتل والتوجهات السياسية الذين سيحضرون تباعاً الى القاعة العامة لمجلس النواب للمشاركة في الجلسة الثانية عشرة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ومن الواضح ان اختيارات النواب ستنقسم بين مؤيد لرئيس "تيار المرده" سليمان فرجيه والوزير السابق جهاد ازعور، كما انه من المحتمل ان يستخدم بعض النواب الورقة البيضاء بالاضافة الى امكانية التصويت لمرشحين آخرين بغض النظر عن جدية ترشيحهم وامكانية وصولهم الى سدة الرئاسة.



وبغض النظر عن السيناريوهات المُتوقعة لجلسة اليوم الرئاسية التي في معظمها تشير الى عدم تمكن المجلس ونوابه من انتاج رئيس جديد للجمهورية، انطلقت المواقف النيابية منذ صباح اليوم، وجاءت على النحو التالي:

عون

قال عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سليم عون: " لا اعتقد هناك من سيشذ عن القاعدة ولا احد لديه الرغبة بترك تكتله ولسنا مجبرين على شيء ولدينا كامل الحرية وبالتالي نتشاور للاتفاق على موقف واحد ولهذا نحن مجموعة تكتل".

واضاف في تصريح له عبر الـ"LBCI": " لا اعتقد أن نواب التيار سيقومون بمخالفة القرار الذي تم اتخاذه والذي يقضي بإنتخاب الوزير السابق جهاد أزعور."

عبدالله

واعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله انه " في جلسة اليوم، نذهب الى الانتخابات الرئاسية ونحن في حالة انسجام تامٍ مع انفسنا، ومنذ البداية كنا قد طرحنا اسم الوزير جهاد ازعور، ونحن نبحث دائماً عن الحوار والتلاقي مع مختلف القوى السياسية، فالوضع في لبنان لا يتحمّل المزيد من المعارك والمواجهات.

كرم

وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم ان " الالتقاء على الوزير جهاد ازعور ليس طائفيا انما سياسيا، وان تمكن الوزير أزعور من حصد 65 صوتا خلال الدورة الاولة، فعندها سنكون امام انتخاب رئيس شرعيّ للبلاد".

بيان

وصدر عن النواب "أسامة سعد – الياس جراده – حليمة القعقور – سينتيا زرازير – شربل مسعد – عبدالرحمن البزري"، البيان الاتي:

في ظلّ الواقع السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ المأزوم ومشهد الفراغ في مؤسّسات الدولة ولا سيّما في الرئاسة الأولى،

وفي ظلّ الانقسام العامودي المستعاد من صراع مستمر منذ العام ٢٠٠٥ على تحاصص القوة والسلطة، وفي ظل العقم الحاصل بالمؤسسات وغياب الرؤية الوطنية عند القوى السياسية التي تسلّطت على مراكز القرار في الدولة ولا تحترم شروط اللعبة الديمقراطية ومبادئ النظام البرلماني.

وبما أننا جئنا بأصوات اللبنانيين واللبنانيات الذين انتفضوا في ساحات الثورة على امتداد الوطن في لحظة ١٧ تشرين التاريخية من أجل أن نحدث خرقاً بجدار الأزمة ونبدأ بالتغيير الفعلي بالتحالف مع هذه الناس- وكل الناس.

ولأنّنا نعمل لوطن يحفظ حقوق الشعب اللبناني ويعيد ما سُلب منهم ويطمئنهم، في ظلّ مشهديّة هذا الانقسام الحادّ، والاصطفافْ والتخوينْ والتخوين المضادّ، وجرّ البلاد إلى أتون الصدام الذي لا تحمد عقباه.

نعلن أنّنا، وبكلّ مسؤوليّة، لن ننتخب لرئاسة الجمهوريّة سوى من يحمل رؤية واضحة ترتكز على النقاط التالية:

- أوّلاً: استقلاليّة القضاء ومحاسبة المتّهمين بجرائم الفساد، وإعادة التحقيق بجريمة المرفأ ووضعها على المسار الصحيح.

-ثانيًاً: إعادة هيكلة المصارف والعمل على إعادة أموال المودعين بأسرع وقت ممكن.

-ثالثًا: تأمين شبكة حماية اجتماعيّة بما يؤمّن العيش الكريم في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها...

-رابعًا: إدارة حوار جدّيّ يكون هدفه وضع إستراتيجيّة دفاعيّة عنوانها واضح لكيفيّة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز جيشها.

لذلك،

ولأن جلسة 14 حزيران وبإعتراف مختلف القوى السياسية لا تهدف لإيصال رئيس للجمهورية بل هي جلسة لتقوية الأوراق التفاوضية للأحزاب الطائفية التي أدارت المجلس النيابي على امتداد ثلاثون عامًا بالهيمنة والفساد وتسعير الخلافات،

نحن الموقعون أدناه، نؤكد بأننا لن ننجرّ وراء هذه الأحزاب الطائفية، ولن نساهم في اعادة تدوير هذا النظام الطائفي، ولن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا هذه الرؤية السياسية.

عطية وأشار عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية الى انه " لا يمكن لاي أحد انتخاب رئيس من دون اصوات كتلتنا، وهناك طائفة كريمة اتخذت موقفاً من الوزير السابق جهاد ازعور، لذلك لا بد من الدعوة للحوار لتفادي المشلكة الميثاقية". ضو بدوره، كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر: "اليوم تخسر الدويلة وتربح الدولة الجولة" 📍اليوم تخسر الدويلة وتربح الدولة الجولة



#جلسة_١٤_حزيران 🇱🇧 — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) June 14, 2023 Advertisement هاشم أكد النائب عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم ألا مفاجآت في جلسة اليوم لأن موازين القوى، ورغم كل البوانتاجات، لا تشير الى أننا سنكون أمام جلسة انتخابية حاسمة، بل ستكون جلسة إضافية تضاف الى سجل الجلسات السابقة. قاسم وفي حديث الى صوت كل لبنان أوضح أن كتلة التنمية والتحرير في صدد انتظار مجريات الجلسة لاتخاذ قرار تطيير النصاب في الدورة الثانية لافتا الى أن الاتجاه هو نحو التصويت لصالح مرشح الثنائي أمل- حزب الله سليمان فرنجية في الدورة الأولى.

وردا على سؤال حول ما تظهره الأرقام من أفضلية للمرشح جهاد أزعور، قال هاشم إنّ للبنان نكهةً ديمقراطية خاصة نتيجة تركيبته ونحن نتطلّع الى الديمقراطية التوافقية وموضوع العدد يبقى وجهة نظر . عبد المسيح واعتبرعضو "كتلة تجدد"، النائب أديب عبد المسيح انه " لا يمكننا سوى ان نتمنى عدم الوصول الى تعطيل النصاب في الدورة الثانية لاننا نؤمن ان الوزير السابق جهاد ازعور سيحصل على ما يكفي من الاصوات للوصول الى بعدبدا". وأضاف: "وفقا للأرقام التي نعرفها، سيحصل ازعور أقله على 62 صوتاً". جرادي وقال النائب الياس جرادي عبر "صوت لبنان": هذا الاصطفاف الذي حذرنا منه وصلنا اليه وحان الأوان لنقوم بخطوة الى الامام ونتفق على اسماء لا تكون استفزازية، وزياد بارود يمثل وجدان الشعب اللبناني ولكن لا حصرية في الاسم وهناك اسماء مشابهة لرئاسة الجمهورية". حنكش بدوره اعتبر عضو كتلة نواب "الكتائب" النائب الياس حنكش ان "قراراتنا مبنية على اسس ومبادئ واليوم هناك واقع ان فرنجية مرشّح محور الممانعة ونحن نرفض هذا النهج في السيطرة والهيمنة ومرشحنا يتمتع بكل المواصفات". الخير وقال عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد الخير في حديث عبر "صوت لبنان": نحن نواب احرار وموقفنا ان نكون نقطة إلتقاء بين اللبنانيين والنائب الذي يريد ممارسة دوره يجب ان يكون مسؤولا ، يدنا ممدودة للجميع لذلك يجب الجلوس سوية والوصول الى قواسم مشتركة" البزري وقال النائب عبد الرحمن البزري: حاسمون برأينا وخيارنا سيظهر خلال الجلسة والخاسر الاكبر هو المواطن اللبناني والانتخابات اليوم تسجيل نقاط، والنتيجة من الآن محسومة اذ هناك محاولة لعدم انعقاد دورة ثانية واذا حصلت الدورة نحن باقون وسندعم اي رئيس يُنتخب. بيضون واعتبرعضو تكتل "التنمية والتحري"ر النائب اشرف بيضون ان : القدر هو الحوار والتوافق على الاستحقاق الدستوري، منذ 7 اشهر كنا ننادي بالحوار ،الجميع لديه هواجس لذلك على الجميع الجلوس سوية وتبديدها، وهذه الجلسة لن تنتج رئيساً للجمهورية". حبشي واكد عضو كتلة "الجمهورية القوية"، النائب أنطوان_حبشي عبر الـ "mtv" ان "ما سيحصل اليوم سيكون فرصة حقيقية لإنجاز استحقاق دستوري ولا مكان للتلاعب والتهديد والترغيب، فهذا الاسلوب لا ينفع".

الحاج

وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـmtv: "نتمنّى تطبيق القوانين والدستور وهناك مرشّح لدولة وآخر للدويلة بفرض أمر واقع ونتمنى أن لا يتم تعطيل الجلسة".

ضاهر

بدوره قال النائب ميشال ضاهر للـ "LBCI": "كنت أتمنّى عدم الوصول الى هذه المشهدية ولكن بالنهاية هناك خيارات سياسية ونحن تقاطعنا على جهاد أزعور وسأصوّت له لكن مرشحي الحقيقي هو قائد الجيش العماد جوزف عون".

الصمد

واكد النائب جهاد الصمد للـ"LBCI" ان : "ترشيح فرنجية آتٍ من خلال تسوية والمنطقة ذاهبة الى جو تفاهمات جديدة في حين اننا في لبنان لا نقرأ هذه التطورات واعتقد اليوم هناك الكثير من الاقنعة سقطت".

فضل الله

حمدان

واعلن النائب فراس حمدان انه سينتخب اليوم المرشح جهاد أزعور كخطوة قد تفتح المجال لخطوات أُخرى منتِجة، قائلا: "بعد غد سيكون لنا كلامٌ آخر".



وقال في بيان:



‏أولاً-إنّنا غير معنيين بأيّ اصطفافٍ هجينٍ أفرزته ظروف التقاطع الأخيرة، لأنّ هكذا تموضع ظرفي غامض المشروع غير قادر على إنتاج حلّ وطني يبدأ برئاسة الجمهورية ولا ينتهي بالإصلاحات الإقتصادية .



‏ثانياً-من المحزن أنّ صمتنا طيلة هذا الأسبوع بحثاً عن الخيارات الفُضلى والأجوبة المقنعة المنسجمة مع تاريخنا، لم يُقابَل إلاّ بلغة التشكيك والتخوين تحت شعارٍ غير منطقي وحيدٍ هو "لا صوت يعلو على صوت المعركة"، الأمر المرفوض كليّاً منا. رغم كل الضغوطات التي مورست علينا في الأيام الاخيرة لم نخضع إلا لضغط واحد وهو لرغبات القواعد الشعبية التي نمثلها ولإيصال رسالة سياسية فحواها عدم الاستمرار في المنحى التدميري للمؤسسات.



‏ثالثاً- في أيّ حال، إنّ توجهنا الحتمي كان وسيبقى نهج الانتفاضة ومحاربة الفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم وباسترداد الدولة وفي الحفاظ على لبنان الواحد.



‏رابعاً- على الرغم من كلّ هذا الجو العقيم، فإنّ منطق الهيمنة، التعطيل، الفوقية والإقصاء الطاغي على هذا الاستحقاق لا يُمكن كسره إلاّ باتخاذ قرارٍ موحدٍ بمواجهة هذا المنطق الهدّام، وبالتالي إنّنا سننتخب اليوم المرشح جهاد أزعور كخطوة قد تفتح المجال لخطوات أُخرى منتِجة، وبعد غد سيكون لنا كلامٌ آخر.

رياشي

وقال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي من ساحة النجمة: "أتمنى أن يشارك جميع النواب اليوم وينتخبوا النائب الذي يريدونه، وعلى ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه"، لافتاً إلى أن "الجلسة اليوم قد تنتج رئيساً وقد لا تنتج، ولننتظر لنبني على الشيء مقتضاه".

الخازن

واعتبر عضو "التكتل الوطني المستقل" النائب فريد الخازن ان " جلسة اليوم لن تنتج رئيسا وسننتخب رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، فهو أخ وصديق وحليف ولا أتركه".

جعجع

وقالت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع: "أدعو النواب الرماديين إلى التصويت المفيد وإلى من باستطاعته إنقاذ لبنان وأزعور هو مرشح توافقي وغير استفزازي".



سعد

وصرّح النائب أسامة سعد من ساحة النجمة قائلاً: "لا أعتقد أنّ هناك قدرة لدى المرشحين الرئاسيين سليمان فرنجية وجهاد أزعور على قيادة هذه المرحلة".

أبو الحسن

واعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن عبر الـ"الجديد" ان : "إنتخاب رئيس الجمهورية لا يمثل أي تحدي ونريد أن يكون هذا الامر برنامجا إصلاحيا يبدأ بإنتخاب الرئيس وصولا إلى تشكيل حكومة".

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إنّ المرشح الرئاسي سليمان فرنجية يحملُ مشروعاً سياسياً واضحاً وهو معروف بتاريخه وقادر على طمأنة جميع اللبنانيين، وأضاف: "أما في خصّ مرشحي الوزير السابق جهاد أزعور، فإنَّ لا شيء يجمعهم سوى إرادتهم لإلغاء فرنجية، ولم يمر في تاريخ إنتخاب رئاسة الجمهورية أن هناك مجموعة من النواب اجتمعت على مرشح وتتنكّر له بهذا المستوى".وفي تصريحٍ له من مجلس النواب قبيل انطلاق الجلسة، قال فضل الله: "سنُصوّت بثقة عالية واقتناع للمرشح الطبيعي والذي له حيثية وهو سليمان فرنجية، ومتمسكون بالدستور والطائف وديمقراطيتنا قائمة على التوافق ويدنا ممدودة للحوار والتفاهم، والرئيس لا يُنتج إلا بالتوافق".وتابع: "نحنُ نحترم كل فئات الشعب اللبناني ولا نقوم بإنتخاب رئيسٍ طائفي بل نريد إختيار رئيس وطني، ولا نفرض على غيرنا أي شيء كما أننا لا نقبل بأن يفرض الآخرون علينا أي أمر. فلنأتِ بأسماء جميع المرشحين بما فيها إسم فرنجية ولنناقشها على طاولة حوار حتى نصل إلى توافق".ورداً على سؤال، أجاب فضل الله: "خلال تحالفنا مع التيار الوطني الحر على مدى 17 عاماً، لم نسمح لأنفسنا بالتدخل بشؤون التيار، وأخلاقيتنا لا تسمح لنا بذلك كما أنه ليس من طريقتنا ومنهجنا التلاعب بقوة أخرى. بكل بساطة، نتحاور مع جميع الكتل ونقدّم وجهة نظرنا علناً".