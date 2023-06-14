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لبنان

أين "النائب التغييري"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2023 | 03:15
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سأل أكثر من مصدر نيابي عن تموضع النائب "التغييري" ملحم خلف في الإنتخابات الرئاسية حيث أنّه يلتزم الصمت الكلّي ولم يُعلن عن موقفه الشخصي حيال المرشّحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور. واستغربت المصادر عدم وجوده في المؤتمر الصحافي للنائبين بولا يعقوبيان ونجاة عون صليبا.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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