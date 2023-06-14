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لبنان

ضو: اليوم تخسر الدويلة وتربح الدولة الجولة

Lebanon 24
14-06-2023 | 01:26
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غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر":"اليوم تخسر الدويلة وتربح الدولة الجولة".
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