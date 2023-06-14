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لبنان

هذه هي ورقة العمل لتنظيم ملف النازحين السوريين كما اقرتها الحكومة بالامس

Lebanon 24
14-06-2023 | 01:51
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أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء ورقة لبنان الى مؤتمر بروكسل للنزوح السوري. 

إليكم بالتفاصيل ورقة العمل لتنظيم ملف النازحين السوريين كما اقرتها  الحكومة بالأمس.
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لقراءة الورقة اضغط هنا
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مجلس الوزراء

النازحين السوريين

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