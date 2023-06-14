هذه هي ورقة العمل لتنظيم ملف النازحين السوريين كما اقرتها الحكومة بالامس

أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء ورقة لبنان الى مؤتمر بروكسل للنزوح السوري.



إليكم بالتفاصيل ورقة العمل لتنظيم ملف النازحين السوريين كما اقرتها الحكومة بالأمس.

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