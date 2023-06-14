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لبنان

بحضور جميع النواب.. إنطلاق الجلسة الثانية عشرة لإنتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:04
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إنطلقت في هذه الأثناء الجلسة الثانية عشرة لإنتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب بساحة النجمة، بحضور غالبية النواب.
 
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وبدأت الجلسة بوقوف النواب دقيقة صمت عن روح نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الراحل الياس سابا.

وستشهدُ الجلسة التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري منافسة واضحة وعلنيّة بين المرشحين الرئاسيين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، إذ ستنقسم أصوات مختلف نواب الكتل النيابية بينهما. في مقابل ذلك، فإنه من المرتقب أن تشهد الجلسة تصويت نوابٍ لأشخاص آخرين، مع إمكانية أيضاً ورود أوراق اقتراع فارغة (بيضاء) أو مع "شعارات".
 
وكان النواب بدأوا بالتوافد إلى البرلمان منذ ساعات الصّباح وسط إجراءات أمنيّة مُشددة شهدتها المنطقة، فيما أفيد أيضاً أن القاعة المخصصة للإعلام داخل المجلس النيابي شهدت أيضاً سلسلة من التدابير.

وذكرت قناة الـ"LBCI" أنه لم يُسمح لوسائل الإعلام بانتداب أكثر من مراسلٍ واحدٍ إلى داخل المجلس النيابي خوفاً من إحداث أيّ فوضى. 
 
وقبل بداية الجلسة، نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر "الثنائي الشيعي" قولها إنّه ستكون هناك مفاجآت في جلسة اليوم لناحية عدد الأصوات التي سيحصلُ عليها فرنجية.
 
كذلك، أفادت القناة بأنّ أزعور قد يحصلُ على أكثر من 60 صوتاً، وسط وجود محاولة من "الثنائي الشيعي" لتقليص هذا العدد. 
 
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