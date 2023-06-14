بعد القرار البريطاني.. ماذا قال والد أصغر ضحية في انفجار بيروت؟

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جاء الحكم ضدّ سافارو، وهي الشركة صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، بقيمة 850 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون دولار أميركي)، وشمل بول وترايسي نجّار والدا الطفلة ألكسندرا نجار أصغر ضحية في هذا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، وعائلة عنصر فوج الإطفاء، رالف ملاحي، إضافةً إلى الجريحة إنعام كيّال. خطوة إيجابية جديدة سجّلها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضمن مسار العدالة الطويل بإقرار محكمة العدل العليا البريطانية أمس تعويضاً قدره 100 ألف جنيه إسترليني (تقريباً 125 ألف دولار) لثلاثة مدّعين من أهالي الضحايا ضدّ شركة سافارو، ومبلغ قدره 500 ألف جنيه (تقريباً 628 ألف دولار) لجريحة من الانفجار، تعويضاً عن الضرر الجسدي والمعنوي وتغطية نفقاتها الطبيّة.جاء الحكم ضدّ سافارو، وهي الشركة صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، بقيمة 850 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون دولار أميركي)، وشمل بول وترايسي نجّار والدا الطفلة ألكسندرا نجار أصغر ضحية في هذا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، وعائلة عنصر فوج الإطفاء، رالف ملاحي، إضافةً إلى الجريحة إنعام كيّال.

وأوضح بول نجار أن الحكم البريطاني أنصف عائلته"، وقال للعربية.نت: "أحسست وترايسي بالفوز لكرامة طفلتنا ألكسندرا وشرفها ولذكراها".



كما اعتبر أن "ما جرى في بريطانيا سيُشكّل انطلاقاً لقضايا رفعتها عائلات ضحايا آخرين ضد سافارو".

وأسف نجار "لأن القضاء اللبناني لم يُنصفهم كما فعل القضاء البريطاني"، معتبراً أن الحكم الذي صدر يؤكد أن هناك أملا بالوصول إلى العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.

إلى ذلك، أوضح قائلا إن "العائدات المادية من الحكم البريطاني لا تعنينا ولا معنى لها بالنسبة لنا لأن الغالي راح"، وإمكانية تحصيل التعويضات أمر صعب، لأنه جرى تصفية الشركة في بريطانيا". وأشار إلى أن هوية مالك سافارو لم تُحدد حتى الآن، إلا أنه يحاول معرفته ومكانه.

إلى ذلك، أكد نجّار "أن أهالي الضحايا لن يستكينوا حتى تحقيق العدالة. وقال: "وما حصل في بريطانيا رسالة أمل لنا، وهناك دعاوى مماثلة فُتحت في محاكم أميركية بالتوازي مع تحرّكات من قبلنا باتّجاه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحقيق العدالة نأمل أن نحصل بنتيجتها على قرار بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الأشهر المقبلة".