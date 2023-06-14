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لبنان

نصرالله التقى رئيس حزب "الكرامة" في مصر

Lebanon 24
14-06-2023 | 03:26
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 استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله رئيس حزب الكرامة في مصر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي السيد حامدين صباحي، في حضور مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في الحزب السيد عمار الموسوي.
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تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "البحث في الأوضاع العربية عمومًا وتطورات فلسطين المحتلة والمهام الملقاة على القوى الحية في الأمة، تجاه هذه القضية المقدسة وأهمية تفعيل الأطر القومية والجامعة لهذه القوى لخدمة هذا الهدف". 
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