سلام لبى دعوة الامير عبد العزيز آل سعود: لبنان سيكون جاذبا للاستثمار

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لبّى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الى غداء جمع الوزراء العرب المُشاركين في مؤتمر الاعمال العربي -الصيني الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. وكانت مناسبة عرض في خلالها المجتمعون القضايا والتجارب المُشتركة.وشارك الوزير سلام الحضور الرفيع المستوى "رغبة لبنان وشوق أهله لعودة اخوانهم العرب الى بلدهم الثاني"، مؤكداً ان "لبنان في المرحلة المقبلة لن يكون فقط جاذبا سياحياً بل سيكون جاذبا للاستثمار في مجالات مهمة للدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية لا سيما في مشاريع البنى التحتية والمرافق البحرية ومنصات الغاز"، آملاً "أن يتحول لبنان الى ساحل العرب على البحر المتوسط ومرفقهم للتجارة الخارجية تحديداً الى أوروبا وإفريقيا وسائر الدول". وشكر الوزير سلام لوزير الطاقة ولوزير الاستثمار "الدعوة الكريمة وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال والجمع الطيب".