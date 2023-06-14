قبيل انطلاق التصويت.. ماذا طلب الرئيس بري؟

مع بدء توزيع الأوراق على النواب، سُمع الرئيس نبيه بري يطلب من أحد الموظفين في المجلس النيابي قلم حبر ليكتب اسم المرشح على الورقة وقال: "معي قلم رصاص احسن ما يقولوا علامة"

Advertisement