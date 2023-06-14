Advertisement

لبنان

خلف: "الشعب تعب منا" وبري مقاطعاً: "مش وقتها"

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1077396-638223388502280563.jpg
Doc-P-1077396-638223388502280563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، طلب النائب ملحم خلف الكلام بالنظام، الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول قطع الطريق عليه ومنعه من الحديث.
الا ان النائب خلف تمكن من ايصال رسالته حيث قال: "منذ ٥ أشهر وأنا والنائبة نجاة صليبا نبيت في المجلس"، فقاطعه بري قائلًا:" مش وقتها" ليتابع خلف كلمته قائلًا:" الشعب تعب منّا".
Advertisement
وطالب خلف جميع النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2023-06-14
04:41 | 2023-06-14
04:00 | 2023-06-14
05:04 | 2023-06-14
04:43 | 2023-06-14
04:41 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website