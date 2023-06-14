خلف: "الشعب تعب منا" وبري مقاطعاً: "مش وقتها"

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في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، طلب النائب ملحم خلف الكلام بالنظام، الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول قطع الطريق عليه ومنعه من الحديث.الا ان النائب خلف تمكن من ايصال رسالته حيث قال: "منذ ٥ أشهر وأنا والنائبة نجاة صليبا نبيت في المجلس"، فقاطعه بري قائلًا:" مش وقتها" ليتابع خلف كلمته قائلًا:" الشعب تعب منّا".وطالب خلف جميع النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية.