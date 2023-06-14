كركي وضع آليّة لمعالجة تصاريح استخدام وترك الأجراء في الضمان

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أصدر المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة حملت الرقم 29 بتاريخ 14/6/2023، قضى بموجبها الطلب الى جميع رؤساء المكاتب الإقليمية والمحليّة والمستخدمين المكلفين استلام ومعالجة طلبات الاستخدام والترك في المكاتب التقيّد بما يلي:معالجة معاملات الاستخدام والترك المتراكمة التي يكون تاريخ بدء الاستخدام أو الترك فيها أقلّ من سنةمعالجة معاملات الاستخدام والترك الجديدة الزامياً في مكتب التبعيّة خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها.استلام معاملات الاستخدام والترك التي يتجاوز تاريخ بدء الاستخدام أو الترك فيها مدّة سنة مرفقة بكتاب من الشركة مذكور فيه أرقام وأسماء الأجراء مع تاريخ بدء الاستخدام أو الترك وترسل الى مديريّة الاحصاء خلال مهلة أسبوعين من تاريخ استلامها لتعالج وتحال الى مديرية التفتيش والمراقبة .واعلن ان "هذا الإجراء هدفه تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل وذلك بغية معالجة حركة الأجراء لناحية الاستخدام أو الترك بأسرع فرصة ممكنة تمكيناً لهم من الاستفادة من تقديمات الصندوق أو وزارة الصحّة العامّة أو أيّة جهة ضامنة أخرى".