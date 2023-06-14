"المايكروفون" كشفه.. ماذا قال بوصعب لبرّي خلال جلسة إنتخاب الرئيس؟

خلال بدء عملية فرز الأصوات في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، لوحظ توافد مجموعة من النواب من كتل نيابية مختلفة للإشراف على العملية، في خطوةٍ احترازية منهم للمراقبة.

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وفي هذا الإطار، خاطب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب رئيس البرلمان نبيه بري بالقول: "إلن حق النواب الباقيين يطلعوا يتفرجو عالفرز". هنا، وعلى ما يبدو، أجاب بري بعدم الاعتراض على الأمر، والدلالة على ذلك هو إستمرار مواكبة مختلف النواب للفرز.

وللإشارة، فإن كلام بوصعب لبري لم يأت بشكل علني، لكن جهاز الصوت سمُع عبر المايكروفون الموجود على المنصة أمام بري.