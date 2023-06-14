Advertisement

لبنان

ورقة ملغاة.. ماذا كتب عليها؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1077404-638223398393690399.jpg
Doc-P-1077404-638223398393690399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبين في خلال عملية فرز الأصوات في الدورة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، عن وجود ورقة ملغاة بين الأصوات، حيث عمد نائب الى التصويت لـ"جهاد العرب" ما دفع الرئيس بري الى اعتبار الورقة ملغاة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع من مجلس النواب: هذه الجلسة غير دستورية وما جرى اليوم لا يليق بالمجلس النيابي
lebanon 24
14/06/2023 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حسين الحاج حسن من مجلس النواب: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس باسرع وقت ممكن ولكن هذا الأمر يحتاج الى تفاهم وطني كبير بعيداً عن المزايدات ونحن منفتحون على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
14/06/2023 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب
lebanon 24
14/06/2023 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يفشلُ مُجدداً في إنتخاب رئيس.. مفاجأة عن "ورقة" اختفت وهذا ما جرى!
lebanon 24
14/06/2023 12:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

انتخابات رئاسية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2023-06-14
04:41 | 2023-06-14
04:00 | 2023-06-14
05:04 | 2023-06-14
04:43 | 2023-06-14
04:34 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website