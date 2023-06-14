ورقة ملغاة.. ماذا كتب عليها؟

تبين في خلال عملية فرز الأصوات في الدورة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، عن وجود ورقة ملغاة بين الأصوات، حيث عمد نائب الى التصويت لـ"جهاد العرب" ما دفع الرئيس بري الى اعتبار الورقة ملغاة.

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