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لبنان
ورقة ملغاة.. ماذا كتب عليها؟
Lebanon 24
14-06-2023
|
04:41
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تبين في خلال عملية فرز الأصوات في الدورة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، عن وجود ورقة ملغاة بين الأصوات، حيث عمد نائب الى التصويت لـ"جهاد العرب" ما دفع الرئيس بري الى اعتبار الورقة ملغاة.
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