التصويت انتهى... كيف توزعت اصوات النواب؟

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انتهى النواب من التصويت في الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية الثانية عشرة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد فرز الأصوات جاءت النتيجة على الشكل الآتي:سليمان فرنجيه:51جهاد أزعور:59ورقة بيضاء:1