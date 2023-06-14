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لبنان

التصويت انتهى... كيف توزعت اصوات النواب؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:43
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انتهى النواب من التصويت في الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية الثانية عشرة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد فرز الأصوات جاءت النتيجة على الشكل الآتي:

سليمان فرنجيه:51

جهاد أزعور:59

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ورقة بيضاء:1
 
زياد بارود:7
 
 ورقة ملغاة:1
 
جوزف عون:1
 
لبنان الجديد:8
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