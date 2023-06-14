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لبنان

عقب جلسة مجلس النواب... أزعور يشكر ويتمنّى

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:23
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صدر عن الوزير السابق جهاد أزعور عقب جلسة مجلس النواب اليوم البيان الآتي:"أتقدم بالشكر والتقدير من جميع النواب الذين أولوني ثقتهم من خلال تصويتهم لي في  الدورة الأولى من جلسة اليوم. وأتمنى أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي على خيار إخراج لبنان من الأزمة، وعلى المضي في العملية الانتخابية من أجل مصلحة الشعب اللبناني".

اضاف: "ألفت الانتباه إلى أنني حالياً في اجازة من صندوق النقد الدولي وتخليت موقتاً عن مهامي كمدير لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والمواقف التي أدلي بها شخصية ولا تعبّر بالضرورة عن راي صندوق النقد الدولي".

 

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المصدر: الوكالة الوطنية
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