أوّل تعليق لطوني فرنجيّة بعد جلسة الإنتخاب... هذا ما قاله

كتب النائب طوني فرنجيّة عبر حسابه على "تويتر":

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"تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!لا بديل عن الإنفتاح والوحدة بوجه الكراهية والإقصاء والإنقسام، هذا ما أكدته نتيجة اليوم التي أتت انتصاراً لهذا النهج.فلنضع تقاطعاتنا جانباً ولنبنِ على كل ما يوحّدنا".