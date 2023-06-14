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لبنان

أوّل تعليق لطوني فرنجيّة بعد جلسة الإنتخاب... هذا ما قاله

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:47
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كتب النائب طوني فرنجيّة عبر حسابه على "تويتر":
 
"تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!
لا بديل عن الإنفتاح والوحدة بوجه الكراهية والإقصاء والإنقسام، هذا ما أكدته نتيجة اليوم التي أتت انتصاراً لهذا النهج.
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فلنضع تقاطعاتنا جانباً ولنبنِ على كل ما يوحّدنا".
 
 
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