الحجار: لن نرضى إلا بعودة السوريين إلى بلادهم

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غرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار عبر حسابه على "تويتر":" في كواليس كل الاجتماعات التي تُعنى بملفّ النازحين السوريين في بروكسل، الأوروبيون متشبّثون بموقفهم الرافض لعودة السوريين إلى بلدهم، وغايتهم الوحيدة من هذا المؤتمر هي تأمين المساعدات".وقال: "المساعدات واجبٌ عليهم، ولكن نحن لن نرضى إلا بالعودة".