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لبنان
نداءٌ من برّي إلى النواب والسياسيين بعد جلسة اليوم.. ماذا قال لهم؟
Lebanon 24
14-06-2023
|
06:23
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى عدم تقاذف كرة المسؤولية بين الأطراف، داعياً إلى حوارٍ من دون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح".
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وفي تصريح، له قال بري: "بعد جلسة اليوم كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وإنتهاج سياسة الإنكار لن نصل الى النتيجة المرجوة ، التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والاصدقاء في كل أنحاء العالم الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده".
وتابع: "إن بداية البدايات لذلك هو الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية ولن يتحقق هذا الأمر إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار ثم الحوار ثم الحوار. نعم حوارٌ بدون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح.. حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين..
حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة".
وختم: "آن الاوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق فهل نحن فاعلون؟".
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