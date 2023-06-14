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لبنان

دريان استقبل قائد قوات اليونيفيل

Lebanon 24
14-06-2023 | 06:29
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى قائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو الذي قدم للمفتي درعا عربون محبة وتقدير، وجرى التداول في الشؤون العامة.

 واستقبل وفداً من جامعة MUBS ضم رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حاتم علامة، ورئيس الجامعة الدكتور علي شعيب، ورئيس فرع بيروت عبد شهاب، وأطلع الوفد المفتي على آخر التطورات الحاصلة في الجامعة عارضين عليه تطلعاتهم المستقبلية لما فيه مصلحة طلابهم.
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