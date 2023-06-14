مصادر مجلس النواب تحسم الجدل حول "الصوت الضائع"... ماذا كشفت بشأنه؟

قالت مصادر مجلس النواب إنّ "الصوت الضائع هو مغلف فارغ من أيّ ورقة، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أبلغ ذلك لنواب من مختلف الكتل في اجتماع في مكتبه".

Advertisement